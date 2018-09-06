ليفربول يرد على "خلافات" صلاح وماني

وطن- وكالات: بعد التقارير الإعلامية التي ذكرت وجود خلافات بين نجمي فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، ظهر الاثنان في فيديو طريف، أجابا فيه على مجموعة من الأسئلة "لاختبار" عمق علاقتهما.

وطُرحت الأسئلة على كل من اللاعبين على حدة، فيما يضع الآخر سماعات تمنعه من الاستماع للإجابات.

وفي أول الأسئلة، سُئل ماني عن "الشيء الذي لا يستطيع صلاح العيش بدونه؟"، ومُنح مجموعة من الخيارات هي "القهوة، أم منتجات الشعر، أم زميلهما ديان لوفيرين"، ليختار ماني "القهوة"، وهي بالفعل الإجابة الصحيحة التي اختارها صلاح.

أما عن الشيء الذي لن يستطيع ماني العيش بدونه، فقد اختار صلاح إجابة "الهاتف" رغم وجود خيارين آخرين هما "منتجات الشعر، والمرآة"، لكن الإجابة الصحيحة كانت "منتجات الشعر".

وعن الأهداف المفضلة التي أحرزاها خلال الموسم الماضي، نجح الاثنان في التوصل إلى الإجابة الصحيحة، التي كانت أمام فريق روما (بالنسبة لكليهما).

وفيما يتعلق بـ "الجزء الذي يفضلانه في جسديهما"، فأجاب ماني بأن صلاح يحب نشر صور تتعلق بعضلات صدره ومعدته، بالإضافة إلى شعره، وكانت الإجابة الصحيحة هي الشعر.

كما أجاب صلاح بشكل صحيح، قائلا إن ماني يحب عضلات جسمه القوية.

ولدى سؤالهما عن "أكثر صديق مقرب في الفريق"، أجاب ماني بالقول إن صلاح ولوفيرين مقربين جدا، وهي الإجابة الصحيحة، أما صلاح فقال إن ماني لا يملك أصدقاء مقربين في الفريق، كونه يحب الجلوس بمفرده، وهي الإجابة الصحيحة.

ونجح ماني في تذكر نوع القهوة التي يفضلها صلاح، وهي "إسبريسو بالحليب" (إسبريسو ماكياتو).

أما عن أكثر العاملين في الفريق الذين يفضلهم ماني، فذكر صلاح الاسم الصحيح، وهي مونا خبيرة التغذية.

وفي المرحلة الثانية من الاختبار، خاض الاثنان مجموعة من الأسئلة السريعة معا، على أن يكتب كل منهما الإجابة على لوح أبيض صغير.

وفي السؤال الأول من هذه الجولة، تعين على الاثنين كتابة اسم اللاعب الأسرع بينهما، ليجيب الاثنان باسم ماني.

وعن صاحب "تسريحة الشعر" الأفضل، اختار كل منهما اسمه، ثم تنافسا فيما بينهما بشكل طريف.

وفيما يتعلق باللاعب الذي يحظى بأفضل أغنية من المشجعين، فاختار الاثنان اسم صلاح، ثم حاول ماني تأدية الأغنية.

أما صاحب "أفضل ستايل" في الملابس، فقد اختار كل منهما اسمه، لكن ماني لم يقبل بذلك وحاول دفع صلاح لتغيير إجابته، بصورة طريفة.

"سكاي نيوز"