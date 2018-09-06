الأسير المقدسي المقعد أيمن الكرد يواجه حكماً بالسجن 35 عاماً

القدس- وطن: قضت محكمة الاحتلال وسط مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الخميس، على الأسير المقدسي الجريح "مقعد" أيمن الكرد (22 عاما) بالسجن لمدة 35 عامًا، وبدفع تعويض لعنصرين من شرطة الاحتلال بقيمة 330 ألف شيقل (نحو 93 ألف دولار) عقب "إدانته" بطعن عناصر من شرطة الاحتلال.

وكان الاحتلال اعتقل الشاب الكرد بتاريخ 19-9-2017 من منطقة باب الساهرة (أحد أبواب القدس القديمة) وأصيب بشلل نصفي جراء اصابته برصاص الاحتلال حين اعتقاله "بتهمة" طعن العنصرين.