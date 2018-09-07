حبس لمدة شهرين وحرمان من الرخصة لمدان بقطع الاشارة الحمراء برام الله

وطن: اصدرت محكمة صلح رام الله اليوم الخميس، حكماً يقضي بإدانة المتهم (م.ف) بتهمة عدم الامتثال لإشارة قف الضوئية (قطع الإشارة الحمراء) وحكمت عليه بالحبس لمدة شهرين وحرمانه من رخصة القيادة، خلافا للمادتين 96 و 98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 وتبعاً لتلك الإدانة تم تقييد 6 نقاط بحقة في سجل النقاط في دائرة الترخيص.

وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم المرورية أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة رام الله الأستاذ اياد عبده.