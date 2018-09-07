تعادل "الفدائي" مع قيرغستان وديا ولقاء آخر مع قطر الثلاثاء

وطن: انتهى اللقاء الذي جمع منتخبنا الوطني لكرة القدم مع منتخب قيرغستان بالتعادل الايجابي بهدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس في العاصمة بشكيك.

وجاء اللقاء ضمن ايام "الفيفا" بمشاركة العديد من اللاعبين المحترفين من كلا المنتخبين كما يأتي اللقاء ضمن استعدادات "الفدائي" لكأس آسيا التي ستقام في الامارات مطلع العام المقبل.

المنتخب القيرغستاني كان البادئ في التسجيل وفي وقت مبكر "الدقيقة الثانية" عن طريق لاعبه ميلان ميرزيف، فيما جاء هدف منتخبنا عن طريق الواعد عدي الدباغ|، بعد تمريرة متقنة من اسلام البطران سددها الدباغ برأسه استقرت في المرمى.

واستمرت المباراة على حالها في الشوط الثاني الى ان اطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل الايجابي 1/1 .

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء، قال المدير الفني للفدائي "نور الدين ولد علي": لقد سيطرنا على معظم مجريات الشوطين واكتسبنا العديد من العبر في هذه المباراة.. اتيحت لنا العديد من الفرص، لكنها اهدرت حيث كان ينقصنا التركيز".

واضاف "اشركنا العديد من اللاعبين من المنتخب الاولمبي خاصة عدي الدباغ ومحمد باسم وهذا مكسب للمنتخب".

وتابع "لدينا لقاء ودي مع المنتخب القطري الثلاثاء المقبل.. كنا نتمنى ان نكون بشكل افضل".

اما اللاعب عدي الدباغ فقال: سعيد جدا بإحرازي الهدف وتركيزنا الآن على الامارات ونطمح ان نقدم اداء جيدا في البطولة والتأهل الى الأدوار المتقدمة.

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