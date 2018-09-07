استشهاد أمجد حمدونه متأثراً بإصابته خلال مشاركته بمسيرة العودة

وطن: استشهد شابٌ صباح اليوم الجمعة متأثراً بإصابته التي أصيب خلالها برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار بتاريخ (14/7) شمال قطاع غزة.

وقال مدير قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي د أيمن السحباني: "إن المواطن أمجد فايز حمدونه استشهد صباح اليوم متأثراً بإصابته."

وأوضح أن الشاب حمدونة دخل العناية المركزة منذ اصابته بتاريخ 14/7 وهو من سكان جباليا شمال قطاع غزة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد شهداء مسيرات العودة منذ انطلاقتها بتاريخ (30/3) حتى اليوم نحو 170 شهيداً وأكثر من 18 ألف إصابة.