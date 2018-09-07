غزة تستعد للمشاركة في جمعة "عائدون رغم أنف ترامب"

غزة- وطن: يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة على حدود غزة تحت شعار "جمعة عائدون رغم أنف ترامب".

ودعت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة في مسيرة العودة والتي تحمل اسم "عائدون رغم أنف ترامب".

وأفادت الهيئة، في بيان لها أنّ المؤامرة الأمريكية والإسرائيلية، التي تستهدف حقوق اللاجئين تسعى لطمس حقوقنا المشروعة وفي مقدمتها حق العودة.

وأكدت، أنّ المسيرات لن تتوقف وستبقى مستمرة حتى تحقيق أهدافنا بالعودة إلى ديارنا.