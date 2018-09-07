الاحتلال يعتقل 4 شبان في الضفة.. ومواجهات في قلقيلية

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، أربعة مواطنين، خلال حملة مداهمات لمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وطالت الاعتقالات ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل، وهم: الأسير المحرر قاسم أبو حسين، ومنجد القواسمي، ويحيى الزين، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، في حين لم تعرف هوية المعتقل الرابع.

وقال جيش الاحتلال إن قواته اعتقلت 4 فلسطينيين وجرى نقلهم لمراكز التحقيق.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات في مدينة قلقيلية، بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال اقتحامها المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ المواجهات تركزت في حي القرعان بمنطقة كفر سابا في المدينة، وقد أصيب عددٌ من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في الشوارع وأطلقوا طائرات صغيرة لتصوير المواطنين خلال المواجهات.