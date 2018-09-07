رئيس بلدية بيت لقيا لـوطن: البلدية مغلقة من يوم غد

رام الله- وطن: قال رئيس بلدية بيت لقيا، عبود عاصي لـوطن أن وزارة الحكم المحلي قررت، أمس الخميس، انهاء لجنة تسيير الأعمال في البلدية.

وأضاف عاصي أن الوزارة بعثت بيان قالت فيه "أنه وبناء على فقدان المجلس البلدي نصابه القانوني نتيجة استقالة أكثر من نصف اعضائه، نعلمكم بانهاء عمل لجنة تسيير الأعمال اعتباراً من الخميس 6-9-2018".

وعلى اثر ذلك، أوضح عاصي أن البلدية ستكون مغلقة اعتباراً من السبت لحين تسلمها من الحكم المحلي.

وكان قد قدم، قبل عدة أيام، 6 أعضاء في بلدية بيت لقيا من أصل 11 عضواً استقالتهم لرئيس البلدية، معللين سبب استقالتهم باختلاف وجهات النظر.