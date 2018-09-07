مصطفى البرغوثي لوطن: هدم الخان الاحمر يمهد لهدم 46 تجمعا بدويا في منطقة c

وطن: قال الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي لوطن ان ما يواجهه الشعب الفلسطيني في منطقة الخان الاحمر ومناطق c هو مؤامرة تطهير عرقي مماثلة ومطابقة تماما للتطهير الذي جرى عام 48 .

واضاف البرغوثي لوطن ان التطهير العرقي يتم بمناطق مختلفة ويجري والتركيز على مناطق c التي تشكل 62 % من الضفة، لافتا الى ان استهداف الخان الاحمر مقدمة للهجوم على 46 تجمعا بدويا في المنطقة، وانهاء الوجود الفلسطيني فيها .

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد اصدرت قرار يسمح للجيش بهدم الخان الاحمر وترحيل اهله.

واوضح البرغوثي ان الوضع خطير جدا في الخان الاحمر، ونشهد تحالف استيطاني قضائي عسكري بين كل مكونات الاحتلال لانجاح المخطط.

وكان عدد من المستوطنين حاولوا اقتحام منطقة الخان الاحمر وقد تصدى لهم عدد من الشبان المتواجدين هناك.

وقال البرغوثي ان محاولة المستوطنين الاسرائيليين اقتحام قرية الخان الاحمر صباح اليوم تؤكد وجود تحالف خطير بين حكام اسرائيل وجيشها وقضائها وبين المستوطنين لتنفيذ مخططات التطهير العرقي الاجرامية في الاراضي الفلسطينية فيما يذكرنا بجرائم العصابات الصهيونية في اراضي 1948.

وأكد البرغوثي التفاف المقاومة الشعبية الفلسطينية حول سكان الخان الاحمر واصرارها على التصدي لمحاولات الهدم و الاخلاء، و الذي يجب ان يترافق مع تصعيد حملة فرض العقوبات و المقاطعة على اسرائيل ونظام الابارتهايد الذي انشأته.

واضاف "نحن معتصمون بالخان الاحمر، وهناك استنفار لكل الطاقات وقوى المقاومة الشعبية في كل انحاء فلسطين"، لافتا الى ان الاستجابة الشعبية جيدة ولكننا نحتاج المزيد من الوجود الشعبي للدفاع عن الخان الاحمر.