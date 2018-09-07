"ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم"

وطن_كتب: حمدي فراج

ما أن أقرت الكنيست بالقراءات الثلاث قومية الدولة اليهودية قومية وحيدة في البلاد وإلغاء اللغة العربية ، حتى بتنا نسمع سيلا من ردات الفعل العصبية الفلسطينية – كالعادة - ، تركزت هذه المرة في إلغاء حل الدولتين واعتماد حل الدولة الواحدة ، ودخل في السجال نفر كبير من سياسيين ومفكرين ومثقفين وكتاب وصحفيين ، وكالعادة ايضا ، اختلفوا وتراشقوا و تلاسنوا وتنابزوا ، حتى وصل الامر ببعضهم ان كالوا الاتهامات لبعضهم بعضا بالتفريط و المساومة والمقايضة ، ولم ينج من ذلك احمد سعادات الذي يتعفر في قيد محكم امتد حتى الان خمس عشرة سنة من اصل ثلاثين ، في هزيع من العمر شارف على السبعين ، خاض خلالها اضرابات مفتوحه عن طعامه وحتى دوائه خمس مرات ، فكتب البعض المترف هنا او في السويد واخواتها من دول الصقيع ، ان سعدات يريد ان يقايض حل الدولة الواحدة بحماية رأسه والخروج من السجن .

ردة الفعل طالت من بين من طالت ، فلسطينيي الداخل ، وبالتحديد من آمنوا بما يسمى النضال البرلماني اعضاء الكنيست العرب ، الذين بالغوا كثيرا في التعويل على هذا النضال ، فقد سجلوا يوما انهم نجحوا في انشاء "مصلى" في الكنيست ، لا يعرف اليوم ماذا سيكون مصيره ، فمن يلغي اللغة ، اكيد سيرغب وبشدة إلغاء الدين الذي تحمله ويحملها ، ووصل الفخار اوجهه ، عندما كاد عزمي بشارة ذات يوم ان يترشح لمنصب رئيس الوزراء ليحل محل اسحق رابين واسحق شامير ، ما دفع ترامب مؤخرا ان يقول لملك الاردن ان اعتماد القومية اليهودية قرار صائب كي لا يأتي "محمد" ذات يوم ويترأس اسرائيل . قد لا يدرك ترامب أن الاسم بحد ذاته ليس بالضرورة ان يعكس مضمونا ، كالبنت البشعة التي اسمها حسناء والولد الفاشل في صفنا الذي كان اسمه ناجح ، السادات كان اسمه محمد ومبارك ايضا وسلطان الاسلام العثماني الاخير كان عبد الحميد ، ووزير الاتصالات في اسرائيل اسمه ايوب قرا من الدالية الكرملية العربية الفلسطينية الدرزية التي يتجند ابناؤها تجنيدا اجباريا في جيش العدو .

ليست المشكلة الناشبة اليوم بين الانتقال من حل الدولتين الفاشل والآيل للسقوط الى حل الدولة الواحدة ، بل في السقوط في مستنقع "البحث عن حل" ، كل من ركن ادوات نضاله ضد هذا الكيان وشرع يبحث عن "حل" ، انما سيسقط في لج الوهم الآسن ، عن قصد او عن هبل ، كما سقط كثيرون في مستنقع اوسلو فوجدوا انفسهم في مستنقع صفقة القرن .

ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها *ان لا يواريهم بحر ولا علم / أكلما رمت جيشا فانثنى هربا * تصرفت بك في آثاره الهمم / عليك هزمهم في كل معترك * وما عليك بهم عار اذا انهزموا / اعيذها نظرات منك صادقة * ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم / اذا رأيت نيوب الليث بارزة * فلا تظنن ان الليث يبتسم. (المتنبي) .