الاحتلال يفرج عن الأسير المقدسي ناصر المغربي

القدس- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الجمعة، عن الأسير عبد الله ناصر أحمد المغربي (26عامًا) من جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، بعد أن أمضى 55 شهرا في سجونها.

وقال شهود عيان أن المغربي اعتقل بتاريخ 24/7/2014 وأدانته المحكمة الإسرائيلية بعدة تهم، وأصدرت بحقه قرارًا بالسجن لمدة 22 شهرًا.

وأشار إلى أنه وقبيل انتهاء مدة محكوميته بفترة وجيزة تم تحويله للتحقيق واعتقال زوجته، وإدانته مرة أخرى بتهم إضافية فصدر بحقه قرارًا جديدًا بالسجن لمدة 33 شهرًا اضافيًا.