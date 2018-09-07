فيديو: نصر الله يهدي خاتمه لمحاوره.. "شو بدك يا علي؟"

وطن:"- شو يا علي شو بدك؟" "- بدي الخاتم" - "الخاتم؟ خدو وَلَو بخدمتك" محادثة سريعة بين أحد شبان حملة "روح الأمين" الشبابية والأمين العام لحزب الله سماحة السيّد حسن نصر الله انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مواقع اعلام عربية فإنّ الشبّان الذين أجروا مقابلة مع الأمين العام لحزب الله في أجواء ذكرى استشهاد نجله الشهيد هادي حسن نصر الله، نشروا مقتطفات قصيرة من المقابلة عبر "فيسبوك"، على أن يتم عرض المقابلة كاملة خلال الأيام المقبلة.

وانتشر على "تويتر" هاشتاغ #نيالك_يا_علي عبّر من خلاله بعض المغرّدين إعجابه بما أقدم عليه السيّد نصر الله.