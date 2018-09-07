فيديو .. طلاب فلسطينيون ينشدون "هتكفاه" ومرشحون يسيل لعابهم على كرسي بلدية الاحتلال

رام الله - وطن: امام رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، وقف عشرات الطلبة الفلسطينيين لينشدوا باللغة العبرية النشيد الوطني الاسرائيلي "هتكفاه" وسط فرحة وتشجيع من ادارة مدرسة العلا في مدينة القدس المحتلة.

هذه المدرسة التي استقبلت بركات من اجل افتتاح العام الدراسي، اعطت المشهد الاكثر وضوحا حول ما تقوم به سلطات الاحتلال من جهود لآسرلة التعليم في المدينة المحتلة، وغسل العقول، وهو مشهد واحد من صورة اشمل، كانت القدس شاهدة عليه هذا الاسبوع ، احد مشاهدها مشاركة فلسطينيين في الترشح لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس.

وما قامت به مدرسة العلا يعد سابقة خطيرة، في ترجمة جهود الاحتلال لآسرلة التعليم بالمدينة المقدسة، خاصة ان هذه المدرسة تعتمد "المناهج الإسرائيلية" بشكل كامل لها، وهو المليء بتزوير التاريخ والجغرافيا حول فلسطين المحتلة.

واللافت في الامر ان جميع طلبة ومدرسي المدرسة من الفلسطينيين، وقد زاد عدد الطلبة من 100 طالب إلى 290 طالبا.

وأقيمت هذه المدرسة على أنقاض مدرسة "الفتاة اللاجئة" التي كانت تتبع لمديرية التعليم الفلسطينية ليضاف هذا المبنى الجديد إلى قائمة المباني الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

ويبدو ان هذه الخطوة ليست الاولى للمدرسة التي تجسد بها ارتمائها في حضن سلطات الاحتلال، فقد شاركت في اذار الماضي في يوم مفتوح لشرطة الاحتلال التي قدمت محاضرات للطلبة الفلسطينيين في مشهد أشبه ما يكون بغسل أدمغة للأطفال.

والمثير للسخرية ان نير بركات احتفى على صفحته على الفيسبوك بافتتاحه المدرسة مفتخرا بذلك الامر وكأنه انجازا له.

وبالنظر الى ذلك الامر، فأن افتتاح هذه المدرسة من قبل بركات يدلل على ان الخطط الاسرائيلية من اجل اسرلة التعليم بالقدس وتبديل المنهاج الذي يحفظ ويثبت الرواية الفلسطينية بمنهاج اسرائيلي يزور الحقائق تسير على قدم وساق، ضمن معركة متعدد الاطراف تشن على المقدسيين.

ولعل هذا الامر، يذكرنا بتصريح قديم لوزير التعليم الاسرائيلي المتطرف اليميني بينيت الذي قال قبل عامين انه يجب دعم ومساعدة كل من يعلم المناهج الاسرائيلية لدعم عملية الاسرلة في القدس.

وينسجم هذا التصريح مع خطة اعدتها وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية في 2016 لتشجيع تطبيق المنهاج الإسرائيلي في مدارس القدس، تقوم على تقديم الدعم المالي للمدارس التي تعلم المنهاج الاسرائيلي .

وتأتي الخطة بعد ان بلغ عدد الطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون المنهاج الإسرائيلي في القدس للعام 2015/2016 إلى 2200 طالباً .

ورغم الخطوات السابقة، الا انه يمكن القول ان عام 2017 شكل انطلاقة سلطات الاحتلال الاكثر قوة لغرس المنهاج الاسرائيلي في القدس، عقب مصادقة حكومة الاحتلال على انشاء لجنة من بين مهامها اعدادخطة لمضاعفة أعداد الطلبة الذين يدرسون المنهاج الإسرائيلي في المدينة.

والامر المثير للصدمة ان عدد الطلبة الفلسطينيين الدارسين للمنهاج الاسرائيلي في القدس قد تضاعف خلال 3 سنوات ليبلغ 5800 طالب.

وازاء هذه المعطيات فأنه من الملاحظ ان لم نقل غياب، ضعف دور وجهود السلطة الفلسطينية ومؤسساتها لمواجهة هذه الخطط التي تخصص لها سلطات الاحتلال الجهود والمبالغ المالية والدعم من اجل تطبيقها على ارض الواقع.

ولم يكن مشهد افتتاح بركات للعام الدراسي هو الوحيد المفجع في المدينة خلال نهاية الاسبوع الجاري، بل كان هناك مشهد اخر يحمل في طياته معان الهرولة والسقوط في احضان مؤسسات الاحتلال، باعلان عدد من الفلسطينيين نيتهم المشاركة في انتخابات البلدية.

ولم يكن هذا المشهد ليمر عن بعض الشبان المقدسيين الذين يرفضون هذه الخطوة التي يجمع الكل الفلسطيني عليها انها تطبيعا، فكان ردهم على المرشحين اثناء عقدهم مؤتمرهم الصحفي امس الخميس برشقهم بالبيض تعبيرا عن رفضهم لهذه المشاركة.

ولا تبتعد الجهود الاسرائيلية لدفع بعض الفلسطينيين على المشاركة في الانتخابات عن جهودها في اسرلة التعليم، حيث تنصب كل تلك الجهود في اطار دفع المجتمع المقدسي الى حضن المؤسسات الاحتلالية في المدينة دون ان يكون لهم في واقع الامر اي مكتسبات حقيقة، ما ينعكس ذلك على النسيج المجتمعي، ويمنح سلطات الاحتلال جزء من الصورة الايجابية لها، والاخطر انها تضرب الاجماع الفلسطيني الشعبي وتشكل شرخا به.