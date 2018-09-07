مراسلنا: الاحتلال يقمع مسيرة في جبل الريسان ويعتقل شابين

رام الله- وطن: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، مسيرة سلمية انطلقت عقب صلاة الجمعة، في جبل الريسان التابع لقرى رأس كركر، وكفر نعمة، وخربثا بني حارث غرب مدينة رام الله.

وأفاد مراسلنا ان الاحتلال اعتقل شابين خلال القمع، وأطلق الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، الذين خرجوا احتجاجا على محاولات الاحتلال مصادرة أراضيهم.

يذكر ان عشرات المواطنين أدوا صلاة الجمعة، فوق الأراضي المهددة بالمصادرة، وشهدت المنطقة تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال.