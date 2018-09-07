الاحتلال يمنع المزارعين من استصلاح أراضيهم غرب الخليل

وطن: أصيب مزارع بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، عقب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي مزارعين من استصلاح أراضيهم المهددة بالمصادرة في منطقة خلة سلامة القريبة من مستوطنة "تيلم" المقامة على أراضي بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل، اليوم الجمعة.

وقال المواطن ناصر قباجة إن هذه الأراضي تملكها، وفقا للأوراق الثبوتية والطابو، عائلات قباجة والذباينة، واغريب وغيرها، وإن قوات الاحتلال تعمل بشكل متواصل لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، تمهيدها لمصادرتها وتوسيع المستوطنة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة مواطن بالاختناق.

وأعلنت قوات الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعن المواطنين من دخولها بحجة أنها "أملاك يهودية".