الخضري: استهداف الخان الأحمر استكمال لمخطط تهويد القدس وتقطيع أوصال الضفة

غزة- وطن: اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري استهداف الاحتلال الاسرائيلي الخان، وقرار محكمته العليا بهدمه وتهجير سكانه خطرًا حقيقيًا وانتهاكًا فاضحًا لكل القوانين الدولية.

وقال الخضري في تصريح له، اليوم الجمعة، إن "هذا الاستهداف هو جزء من خطة اسرائيلية لتهويد القدس وعزلها وحصارها ومنع إمكانية أي تواصل مع الضفة الغربية ولفرض وقائع على الأرض تمنع اقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وأشار إلى أن "إسرائيل تشن حربًا حقيقية على القدس والضفة وغزة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية في عدة مسارات".

وعدد الخضري تلك المسارك بالقول إن "أولها تقطيع أوصال وعزل الضفة الغربية من خلال المستوطنات القائمه بتوسيعها واستحداث مستوطنات جديدة بأماكن حساسة تخدم الرؤية الإسرائيلية والطرق الالتفافية والحواجز وعزل المدن والمخيمات والقرى عن بعضها البعض وعن القدس وغزة".

وتابع "المسار الثاني هو ضم فعلي وحقيقي وتهويد القدس، وهي عملية تسير بوتيرة تصاعدية، وفِي كل الاتجاهات، وياتي استهداف الخان الأحمر للاجهاز على ما تبقى من القدس وتهويدها إضافة لاستمرار حصار قطاع غزة وفصله بشكل تام عن الضفة والقدس، واستهداف الحالة الاقتصادية والإنسانية بشكل دائم، ومأسسة الحصار وجعله دائم ومستمر والدخول في تفاصيل حياة الناس".

وأضاف "التهديد المستمر لفلسطيني الداخل واستهدافهم الدائم بمخططات تنقص من حقوقهم وتصادر ممتلكاتهم وتتوعدهم بالمزيد".

وبين الخضري أن "نتائج خطيرة سياسيًا تظهر على القضية الفلسطينية ومستقبل الفلسطينيين في ظل الضغط الأمريكي والإسرائيلي، إلى جانب الأخطار على الجانب الانساني ولعل غزة الأكثر تضرراً من تدهور الحالة".

وشدد على ضرورة توحيد كل الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة كل هذه الخطوات الإسرائيلية الخطيرة ومنع الاحتلال من المضي قدمًا في هدم الخان الأحمر وتهجير سكانه.