البرازيل: طعن المرشح الرئاسي الأوفر حظاً خلال حملته الانتخابية

وطن- وكالات: تعرض النائب اليميني جايير بولسونارو المرشح الأوفر حظا للفوز في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي ستجري الشهر المقبل، للطعن في بطنه أثناء حملته الانتخابية.

وقال مستشفى سانتا كازا في مدينة جويز دي فورا إن بولسونارو (63 عاما) "مصاب بجرح في البطن نجم عن أداة حادة".

وقد خضع المرشح لعملية جراحية، وفي مؤتمر صحافي بعد العملية الجراحية، أوضح الأطباء أن النائب "مصاب بثلاثة جروح خطيرة في الأمعاء".

وقال الأطباء في المستشفى في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة في ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق) حيث كان كان مؤيدون ينظمون أمسية، إن نقل بولسونارو غير مطروح "حاليا".

وكان فلافيو بولسونارو نجل المرشح، صرح على تويتر أنّ والده تعرض للطعن. وتحدث أولا عن "جروح سطحية"، لكنه كتب على حسابه في وقت لاحق "لسوء الحظ، الأمر أكثر خطورة مما اعتقدنا".

من جهته، صرح متحدث باسم الشرطة العسكرية في ولاية ميناس جيرايس حيث تقع بلدة جويز دي فورا، لوكالة فرانس برس أنّ المشتبه به وهو رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، اعتُقل على الفور. وأشار إلى أنه كان "يحمل سكينًا ملفوفًا بقطعة قماش".

وأظهرت لقطات تلفزيونية بولسونارو محمولاً على أكتاف مناصريه قبل تلقّيه ضربة عنيفة تحت الصدر وإجلائه من المكان.

وفي تصريحات لقناة "تي في غلوبو" قال بيدرو أوغستا ليما بوسا محامي المهاجم إن موكله أكد له أن "دوافعه دينية من نوع سياسي ولأسباب نابعة عن أحكام مسبقة يعبر عنها بولسونارو عندما يتحدث عن العرق والدين والنساء".