عكرمة صبري يدعو لشد الرحال الى الأقصى قبل يوم الثلاثاء

القدس- وطن: حث الشيخ عكرمة سعيد صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى، على شد الرحال إلى المسجد الأقصى، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الحادي عشر من شهر أيلول لعام 2018 ميلادية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية "1440".

وأوضح الشيخ صبري أن من واجب المسلمين استثمار ذكرى الهجرة النبوية الشريفة للصلاة والمرابطة في المسجد الأقصى، والمشاركة في حلقات الابتهال والذكر، وحضور الدروس التي تتناول قصة هجرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لإقامة أول دولة إسلامية عبر التاريخ والاستفادة من أحداث هذه الرحلة الإيمانية.

وأشار صبري، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إلى أن العام الهجري المنصرم شهد تصاعداً كبيراً في اقتحامات المجموعات اليهودية لباحات المسجد الأقصى ومحاولتهم أداء طقوسهم الدينية في رحابه الطاهرة، وشق الأنفاق أسفله وحوله بموافقة الحكومة "الإسرائيلية"، ودعم من الجمعيات التلمودية بهدف السيطرة عليه.

وناشد في هذه الذكرى العطرة الدول العربية والإسلامية أن يوحدوا مواقفهم، ويكثفوا جهودهم، ويتحملوا مسؤولياتهم لحماية المسجد الأقصى من الأخطار المحدقة به، وصون المقدسات والأملاك الوقفية في مدينة القدس.