24 إصابة شرق غزة واحراق برج اتصالات للاحتلال

غزة- وطن: أصيب عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال، عصر اليوم الجمعة، خلال قمع مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 24 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة واختناقا بالغاز، جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرات السلمية التي انطلقت شرق قطاع غزة، بينهم الصحفي محمود شطا والذي أصيب برصاص الاحتلال في قدمه خلال تغطيته مسيرات العودة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المشاركين في مشيرات العودة، بشكل مباشر.

وأوضحت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال دون طيار أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين في مسيرات العودة على حدود غزة.

هذا، وأطلق الشبان مجموعة من البالونات الحارقة بإتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، ضمن فعاليات مسيرات العودة على حدود القطاع.

وخرجت جماهير غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار بعد عصر اليوم الجمعة، على حدود قطاع غزة والتي تحمل أسم "عائدون رغم أنف ترامب".

وذكرت وسائل اعلام عبرية، أن النيران اندلعت في برج اتصالات تابع للجيش الإسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة، بعد اطلاق طائرة ورقية حارقة باتجاهه.

واكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، ان المسيرات لن تتوقف وستبقى مستمرة حتي تحقيق اهدافها.