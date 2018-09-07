سرقت قبل يومين.. استعادة منحوتة أثرية تعود للعصر الروماني في الخليل

الخليل- وطن: أعلن جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل، اليوم الجمعة، استعاد منحوتة أثرية تعود للعصر الروماني، وتزن حوالي خمسة أطنان سرقها لصوص من منطقة المعمودية بقرية تفوح بالمحافظة قبل يومين.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، فإن عناصره تمكنوا، بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن مكان وجود المنحوتة، من استعادتها والتحفظ عليها وتسليمها لمديرية الآثار بالمحافظة.

وأهاب الجهاز بالمواطنين ضرورة الإبلاغ بشكل سريع عن مثل هؤلاء الأفراد الذين يسرقون الآثار، لما يشكله من خطورة على الموروث الثقافي والتاريخي للشعب الفلسطيني.