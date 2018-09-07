ملف الخان الأحمر سيقدم للجنائية الدولية

القدس- وطن: قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني، إنه يجري إعداد ملف للتوجه للمحكمة الجنائية الدولية؛ إحتجاجاً على مساعي الاحتلال إخلاء شرق القدس، بدءاً بالخان الأحمر.

وأضاف الحسيني أنه سيجري تسليم هذا الملف للخارجية الفلسطينية من أجل تقديمه للجنايات الدولية حسب الأصول.

وكان مستوطنون اقتحموا صباح اليوم الخان الأحمر المهددة بالهدم شرق القدس، فيما تصدى لهم المرابطون لليوم الثالث على التوالي من أجل التصدي لأي محاولة لهدم القرية.