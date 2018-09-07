غزة: استشهاد الفتى بلال خفاجة ومئات الجرحى خلال مسيرات العودة

غزة- وطن: أعلنت صحة غزة، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد فتى شرق رفح، وإصابة 210 مواطناً خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع.

وقالت صحة غزة أن الفتى بلال مصطفى خفاجة (17 عاماً) استشهد جراء إصابته برصاصة في الصدر أطلقها قناصة الاحتلال على المتظاهرين شرق رفح جنوب قطاع غزة.

7:38 : طائرة إسرائيلية بدون طيار تجدد قصفها لنقطة رصد شرقي مدينة رفح

7:12 : طائرة إسرائيلية بدون طيار تطلق صاروخا قرب نقطة رصد للمقاومة شرقي رفح دون إصابات

7:00 : الصحة: شهيد طفل شرق رفح و210 مصاباً بجراح مختلفة بينهم 15 طفلاً إجمالي اعتداءات الاحتلال بحق المواطنين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي غزة

6:58 : الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار: ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة يوم الجمعة القادم والتي تحمل عنوان (المقاومة خيارنا) ردًّا على خداع العالم لنا

6:50 : الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار: نرفض قرارات ومواقف الإدارة الأمريكية بحق اللاجئين ونعتبره تحديا لإرادتنا الوطنية واصطفافًا أمريكيًا إلى جانب العدو

6:48 : لهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار: نحمّل إدارة المغامر ترمب المسؤولية عن أي تداعيات في المنطقة بسبب قراراته الطائشة بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية

6:42 : استشهاد الفتى بلال مصطفى خفاجة (17 عامًا) جراء إصابته برصاصة في الصدر أطلقها قناصة الاحتلال على المتظاهرين شرقي رفح جنوبي قطاع غزة

6:40 : شهيد و94 إصابة مختلفة منها 30 بالرصاص الحي في قمع قوات الاحتلال للمتظاهرين شرقي قطاع غزة

6:35 : الاحتلال يطلق قذيفة مدفعية صوب أرض فارغة قرب "ناحال عوز" شرق مدينة غزة

5:30 : متظاهرون يُسقطون طائرة مُسيرة للاحتلال تلقي قنابل غاز تجاههم شرقي مدينة غزة

5:10 : إصابة الصحفي "محمود شطا" بطلق ناري بالفخد شرقي رفح جنوبي قطاع غزة

