الاحتلال يغلق مكباً للنفايات في بيتا ويصيب مواطنين بالاختناق

نابلس- وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مكبا للنفايات في قرية بيتا جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي بيتا فؤاد معالي، إن عددا من الجيبات الاحتلالية وجرافة اقتحمت القرية بعد ظهر اليوم وأغلقت مكبا للنفايات كانت قد جمعت فيه النفايات بغرض إعادة تدويرها في مصنع سيتم افتتاحه قريبا في القرية.

وأضاف إن مواجهات جرت في المكان في محاولة لمنع الجيش من إغلاق المكب، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه عدد من مواطني القرية، مما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق.

"وفا"