الجمعة القادمة "المقاومة خيارنا"

غزة- وطن: دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، الغزيين للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة والتي تحمل عنوان "المقاومة خيارنا"، ردًا على خداع العالم للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك بعد انتهاء مسيرة اليوم التي حملت عنوان "عائدون رغم أنفك يا ترامب"، التي شارك فيها الآلاف من أبناء شعبنا في مناطق الحدود الخمسة، المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ادارة ترامب اضحت شريكا للاحتلال في العدوان و العداء لشعبنا، بل صارت بديلا عنه في التحايل على حقوق شعبنا الفلسطيني، وقد تجلى ذلك بوضوح في اعتبار القدس عاصمة للاحتلال.

وأدان البيان قيام ترامب بالاعتداء على ملف اللاجئين وحقهم في العودة للديار و الاعتداء على المؤسسات الدولية كمجلس حقوق الانسان - ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين كي تصبح اداة سياسية بيد ترامب، و إيقاف المساعدات الاغاثية عن شعبنا المشرد كوسيلة ضغط علينا لإفقارنا وتجويعنا لنقبل بحلول تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن.

و أثنت الهيئة على قرار دولة البارجواي بالتراجع عن نقل سفارتها للقدس وتمسكها باعتبار القدس عاصمة الشعب الفلسطيني.

و وحملت ادارة ترامب المسؤولية عن أي تداعيات في المنطقة بسبب قراراته الطائشة بحق شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية وننبه الشعب و المجتمع الامريكي الذي يخرج بمسيرات ضد سياساته من خطورة القرارات والسياسات الامريكية بحق الشعب الفلسطيني والمنطقة عموما وندعو الى تراجع ادارة ترامب عن قراراتها حماية للولايات المتحدة ومصالحها.

و دعت الهيئة جماهير شعبنا الى الاحتشاد على شاطئ بحر شمال غزة للمشاركة واسناد فعالية المسيرة البحرية السابعة التي ستنطلق يوم الاثنين 9-9-2018 الساعة 4 عصرا كسرا للحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطيني، مناشدين الامم المتحدة والجهات الدولية الخاصة بحقوق الانسان العمل للإفراج عن القبطانين المعتقلين بسجون الاحتلال وهما القبطان/ سهيل العامودي والقبطان خالد الهسي.

و أعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن بلال مصطفى خفاجة 17 عاماً برصاصة في الصدر شرق رفح، وأصيب قرابة 94 مواطناً بالرصاص الحي إضافة لعشرات الاصابات بالاختناق.

يشار إلى أن طائرات الاستطلاع استهدفت اليوم مطلقي البالونات الحارقة مرتين شرقي غزة وجباليا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.