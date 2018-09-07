الاحتلال يقصف موقعين للمقاومة في غزة

غزة- وطن: قصفت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، نقطتي رصد تتبعان للمقاومة شرق مدينة غزة وشرق رفح، دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال استهدف نقطة للمقاومة قرب المقبرة الشرقية على الحدود الشرقية بقطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت أن طائرة حربية مسيرة للاحتلال أطلقت صاروخا واحدا على الأقل، صوب نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق محافظة رفح جنوب القطاع.

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال "هاجم سلاح الجو الإسرائيلي نقطتين مراقبة تابعة لمنظمة حماس في شمال وجنوب قطاع غزة، رداً على إلقاء قنبلة يدوية على جنود الجيش وتخريب البنية التحتية الأمنية للجيش، ولا يوجد إصابات لدينا"، حسب زعمه.

يأتي ذلك في ظل مشاركة آلاف الفلسطينيين في مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أسفرت عن شهيد وعشرات الإصابات.