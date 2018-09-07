ترامب يريد التحقيق للكشف عن هوية كاتب المقال الذي أثار ضجة في البيت الأبيض

وطن- وكالات: قال الرئيس الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يريد من المدعي العام جيف سيسيز التحقيق للكشف عن هوية المسؤول الكبير في الإدارة، الذي كتب المقال الافتتاحي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هذا الأسبوع.

واحتج ترامب في الأيام الأخيرة على نشر المقال، واصفا كاتبه بأنه "جبان"، معتبرا أنه "يضر بالأمن القومي".

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، سارة ايزجور فلوريس، لشبكة CNN: "نحن لا نؤكد أو نرفض التحقيقات". فيما لم يحدد أحد- ترامب أو غيره- جريمة محددة يجب التحقيق فيها.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي خاطب ترامب الصحفيين، الجمعة، وهو على متن طائرة اير فورس وان. وقال إن كاتب المقال المجهول يمثل مصدر قلق للأمن القومي؛ لأن هذا الشخص لا يزال في الحكومة ولا ينبغي أن يحضر اجتماعات رفيعة المستوى.

وقال ترامب: "سنلقي نظرة على ما لديه، وما قدمه، وما يتحدث عنه، وأيضًا أين هو الآن".

وأضاف ترامب أنه لا يريد حضور هذا الشخص "الاجتماعات التي تناقش موضوعات أمن قومي عالية المستوى"؛ نظرا لحساسية الأمور الي تتناول ملفات عدة في الآونة الأخيرة من بينها الحديث عن الصين أو روسيا أو كوريا الشمالية، لافتا إلى أنه يتعامل مع الأمر بـ"قوة" من الناحية القانونية.

"سي سي ان"