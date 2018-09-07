اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الولجة

بيت لحم- وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأوضحت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا مداخل القرية بعدد من الجيبات العسكرية، ومنعوا المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.