التعادل يسيطر على لقاء دوري الدرجة الأولى

القدس- وطن: تواصلت مباريات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى التي انطلقت أمس الخميس، وقد جرت اليوم الجمعة مباراتين انتهتا بالتعادل: الأولى جمعت فريق العربي بيت صافا وضيفه فريق هلال أريحا، واحتضنها ملعب الخضر وانتهت بنتيجة هدف لمثله.

وافتتح التسجيل لاعب العربي علاء عريقات في الدقيقة 13، بعد أن سدد كرة رائعة استقرت في الزاوية العليا من المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم العربي بهدف .

وفي الشوط الثاني، وفي الدقيقة 81، استطاع اللاعب جهاد عبد العال تسجيل هدف التعادل للهلال إثر كرة عرضية من محمد السيوري.

وبقيت المباراة على حالها إلى أن أطلق الحكم صفارته معلنا نهايتها.

وحكم المباراة: جمعة أبو صبيح، ويعقوب أبو تركي، ورامي حلاحلة، كمال أبو تركي رابعا. مقيم الحكام: خالد الشلودي. ومراقب: ربحي وقاد.

وفي لقاء آخر احتضنه ملعب فيصل الحسيني وجمع فريق القوات مع فريق أبناء القدس، انتهى بنتيجة هدف لهدف.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، وكان مصطفى أبو كويك لاعب الأبناء البادئ بالتسجيل في الدقيقة 55، وبعدها استطاع لاعب القوات هيثم خير الله من التعديل في الدقيقة 66، في ظل مباراة متوسطة المستوى .

حكم اللقاء: براء أبو عيشة، وساعده أحمد ذوقان، وأشرف زبيدة، وعمر دولة. مقيم: جمال السعدي، ومراقب: عماد قراعين.

وغدا السبت تختتم مباريات الأسبوع بلقاءين:

العيسوية – جنين، على ملعب فيصل الساعة الخامسة مساء.

العبيدية – طوباس، على ملعب الخضر الساعة الخامسة مساء.