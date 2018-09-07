سارة نتنياهو أمام شبهات فساد جديدة

القدس- وطن: ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الجمعة، أن هناك شبهات جديدة ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن الاتهامات الموجهة إليها في اطار قضية (بيزك) المعروفة إعلاميا باسم (الملف 4000).

واوضحت القناة، ان سارة نتنياهو يشتبه بتوظيفها مستشارا للعائلة يدعى نير هيفيتز مقابل رشوة، مشيرةً إلى أنه تبين أن هناك تحريفا في الشهادة التي قدمتها سارة في هذه القضية.

واكدت أن النائب العام الاسرائيلي يدرس إدراج القضية في حال ثبوتها إلى لائحة الاتهام التي ستقدم ضد سارة نتنياهو في إطار هذه القضية.