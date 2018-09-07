استنكار إيراني وعراقي لإحراق متظاهرين مبنى القنصلية الإيرانية في البصرة

وطن- وكالات: أكدت وزارة الخارجية ​العراقية أن استهداف ​البعثات الدبلوماسية​ أمر مرفوض، ويضر بمصالح العراق، كما أعربت عن أسفها للهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في البصرة من قبل بعض المتظاهرين.

في حين أكدت مصادر في الداخلية العراقية أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن دعوة السفارة الإيرانية رعاياها لمغادرة العراق.

بدورها أدانت الخارجية الإيرانية الهجوم "الوحشي" على قنصليتها، وحذرت من الأيدي الخفية التي تريد تخريب العلاقة بين إيران والعراق، وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن الوزارة استدعت السفير العراقي في طهران للاحتجاج على اقتحام القنصلية في البصرة وإحراقها من قبل متظاهرين.

وأفاد المصادر بفرض قيادة عمليات البصرة لحظر التجوال العام في المحافظة على إثر حادث إحراق القنصيلة الإيرانية، حتى إشعار آخر، فيما أفادت مصادر أمنية عراقية بأن لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إعلان حالة الطوارئ في العراق أو في أي من محافظاته.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة العراقية مقتل متظاهر وإصابة آخر خلال أحداث البصرة اليوم.

وكان التوتر عاد إلى الشارع في محافظة البصرة بعد أن ساد الهدوء نهاراً، كما نظّمت اليوم تظاهرات نسائية عقب تظاهرات ليلية احتجاجاً على الأوضاع في المحافظة.

"الميادين"