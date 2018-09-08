ترامب يقرر قطع المساعدات عن مستشفيات القدس

وطن: كشف مسؤولون امريكيون في وزارة الخارجية الامريكية عن قرار جديد للادارة الامريكية من اجل معاقبة الفلسطينين من قبل الولايات المتحدة الامريكية .

ونقلت صحيفة "هارتس" العبرية عن هؤلاء المسؤولين قولهم ان ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب قررت قطع الدعم الأمريكي لمستشفيات القدس التي تخدم سكان المدينة الفلسطينيين.

كان من المفترض أن تتلقى هذه المستشفيات أكثر من 20 مليون دولار وفقًا لميزانية المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي للعام الحالي ، لكن إدارة ترامب قررت تخفيض التمويل بالكامل.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة "هآرتس"، إن هذا القرار هو جزء من نهج الإدارة الأوسع نطاقاً الخاص بقطع المساعدات الفلسطينية واستثمارها في أولويات أخرى.

وعملت الإدارة الامريكية لعدة أسابيع حول إدراج أو عدم إدراج مستشفيات القدس الشرقية في خفض ميزانيتها ، لأن بعض هذه المستشفيات مدعومة من قبل جماعات مسيحية ذات نفوذ في الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فقد يؤدي خفض الميزانية إلى إلحاق الضرر بما لا يقل عن خمسة مستشفيات في القدس الشرقية ، بما في ذلك مستشفى أوغستا فيكتوريا ومستشفى St. John Eye ، وهو المزود الرئيسي لعلاج العيون للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كان هناك دلالة على تأثير الجماعات المسيحية التي تدعم هذه المستشفيات في وقت سابق من هذا العام ، عندما وافق الكونغرس على قانون قوة تايلور ، الذي فرض قيودًا شديدة على التمويل الأمريكي للفلسطينيين.

وضمن هذا القانون سابقا استبعادًا خاصًا ومحدّدًا لهذه المستشفيات ، والذي بدأه الكونجرس بعد أن قامت بعض المنظمات المسيحية القوية التي تدعم هذه المستشفيات بالضغط لكن جهود الضغط لم تؤثر على تخفيضات إدارة ترامب.

وقد حذر ديف هاردن، وهو مسؤول أمريكي سابق كان مسؤولاً عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية ، يوم الجمعة من أن القرار قد يؤدي إلى "انهيار" مستشفى أوغوستا فيكتوريا لان هذا المستشفى لا يخدم الفلسطينين بالقدس بل الفلسطينين جميعا من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مرضى السرطان والأطفال.

وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية إن "هذه الأعمال لن تغير موقفنا من قضيتنا ولو قليلاً على العكس ، إنها تعزز مواقفنا تجاه كل قضية ، بما في ذلك القدس".

وقال ترامب الخميس الماضي، إن إدارته توقفت عن تقديم مساعدات مالية للفلسطينيين كوسيلة لممارسة الضغط عليهم للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع إسرائيل.

وقال ترامب "قلت لهم ، نحن لا ندفع لك حتى نتمكن من عقد صفقة و إذا لم نقم بإبرام اتفاق ، فإننا لا ولن ندفع".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال مؤتمر عبر الهاتف مع زعماء يهود وحاخامات قبل "روش هاشاناه".

وقد أعلنت إدارته مؤخراً أنها ستخفض 200 مليون دولار من المساعدات التي وافق عليها في وقت سابق من هذا العام الكونغرس للفلسطينيين.

لم يكن من المفترض أن تذهب الغالبية العظمى من تلك المساعدات مباشرة إلى السلطة الفلسطينية ، بل إلى المشاريع الاقتصادية والإنسانية في الضفة الغربية وغزة. في الواقع ، فإن ميزانية المساعدات الوحيدة التي لم تلغها الإدارة ، هي الدعم المباشر لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ، والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات حيث استمر تحويل تلك الأموال إلى رام الله على مدار الصيف.