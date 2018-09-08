غزة: الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين

غزة- وطن: فتحت زوارق الاحتلال، فجر وصباح اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الزوارق استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع، إلى جانب استهدافهم قبالة سواحل مدينة رفح جنوب القطاع.

وعلى الحدود البرية الشرقية للقطاع، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق شرق كل من خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، دون إصابات.