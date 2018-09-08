رفح تودع الشهيد بلال خفاجة

رفح- وطن: شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد الفتى بلال مصطفى خفاجة الذي استشهد أمس الجمعة، بعد إصابته برصاصة في صدره أطلقها قناص إسرائيلي عليه شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد وسط محافظة رفح للصلاة عليه ومن ثم موارته الثرى في مقبرة الشهداء.

وردد المشيعون هتافات تطالب المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال، وشعارات تطالب باستمرارية مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.

وأمس الجمعة استشهد الفتى خفاجة (17 عامًا) وأعلنت وزارة الصحة قبل قليل عن استشهاد الطفل أحمد مصباح أحمد أبو طيور (16 عامًا) متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح، فيما أصيب نحو 399 مواطن بجراح مختلفة.

وباستشهاد خفاجة وأبو طيور يرتفع شهداء مسيرة العودة الكبرى إلى 174 شهيدًا ونحو 19539 إصابة مختلقة منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس الماضي.