المغنية اللبنانية حنين أبو شقرا تنسحب من مهرجان في أوزبكستان لوجود إسرائيلي في لجنة التحكيم

وطن- وكالات: نسحبت المغنية اللبنانية حنين أبو شقرا من مهرجان "مقام" في أوزبكستان بسبب وجود إسرائيلي في لجنة التحكيم.

أبو شقرا قالت إنها فوجئت عند وصولها إلى المهرجان بوجود علم إسرائيل وعضو إسرائيلي في لجنة التحكيم، واشترطت لعودتها إلى المهرجان فصل العضو الإسرائيلي من اللجنة وإزالة العلم الإسرائيلي.

وأكدت المغنية اللبنانية أن البعثة اللبنانية مستمرة في مقاطعة المهرجان حتى تنفيذ المطالب، لافتة إلى أن مجموعات عربية أخرى مشاركة في مهرجان "مقام" تضامنت معها واتخذت القرار عينه.

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