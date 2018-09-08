كاهيل يحدد موعد رحيله عن تشيلسي

وطن: أعلن نجم تشيلسي الإنجليزي، غاري كاهيل، عن رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن الدولي الإنجليزي غاري كاهيل، لاعب البلوز، يسعى للخروج من النادي اللندني، في أقرب وقت، وذلك بعد خسارة مقعده في التشكيلة الأساسية للفريق.

وذكرت أن كاهيل البالغ من العمر 32 عامًا، يرغب في الرحيل خاصة وأن الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق، لا يعتمد عليه.

وأشارت إلى أن كاهيل يريد المشاركة في المباريات والحصول على دقائق أكثر، لذلك يفكر في الرحيل في كانون الثاني/يناير المقبل.