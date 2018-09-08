تضامن كبير مع "شيخ العراقيب" صياح الطوري وتنديد بقرار سجنه

رام الله-وطن: استضافت قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، صباح اليوم السبت، وفدا تضامينا مع الشيخ صياح الطوري، في أعقاب رفض محكمة الاحتلال العليا طلب الاستئناف على قرار سجنه والذي يقضي بحبس الرجل السبعيني لمدّة 10 أشهر من السجن الفعلي و5 أشهر مع وقف التنفيذ بالاضافة إلى غرامة بـ36 ألف شيقل .

وتقدم الوفد الذي زار العراقيب رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية محمد بركة، وتزامنت زيارة وفد المتابعة مع زيارة وفد كبير من الأكاديميين، للقرية.

وقال بركة، إن التهمة الموجهة للشيخ صياح الطوري، هي تهمة موجهة ضد شعبنا كله، ويدفع ثمنها شخص. فهم يتوهمون أنه بسجن الشيخ الطوري سيتم طي صفحة العراقيب، التي بنيت 134 مرة بعد هدمها حتى الآن 133 مرّة.

وتابع: "دورنا وواجبنا نفشل هذه الأوهام السلطوية، بأن نضع برنامجا كفاحيا لصيانة العراقيب وضمان تواجد بالمناوبة في القرية في الفترة المقبلة، من أهالي النقب، ومن جميع المناطق حتى أقصى الشمال".

وقال رئيس لجنة المتابعة، إن التهمة في محاكمة الشيخ الطوري هي تهمة ضد شعب بأكمله، ويدفع ثمنها شخص. وفي يوم دخول إلى السجن، في 16 الشهر الجاري، سنكون إلى جانب أبو عزيز، كي يعرف من أرسلوه إلى السجن أن الجماهير تقف إلى جانبه في هذه القضية.