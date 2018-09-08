النقب: مصرع المواطن نمر أبو قرينات بعد انزلاق دراجته النارية

النقب-وطن: لقي المواطن نمر أبو قرينات (43 عاما) من قرية أبو قرينات في النقب المحتل، في حادث سير، بعد أن انزلقت دراجته النارية، بحسب ما قالته مصادر طبية.

ووصلت الطواقم الطبية إلى موقع الحادث بعد أن تلقت بلاغا بوقوعه، وأعلن المسعفون وفاة أبو قرينات على الفور متأثرا بجروحه.

ويذكر أن 3 أشخاص من مدينة الطيبة أصيبوا، مساء أمس الجمعة، جراء حادث طرق بين سيارتين وقع في الطريق الواصل بين المدينة وقلنسوة.

ووصفت حالة اثنين من المصابين بأنها خطرة، فيما وصفت حالة الثالث بأنها متوسطة.