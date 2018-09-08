نادي جنين يقلب تخلفه أمام العيسوية لفوز مثير في دوري الدرجة الأولى

القدس- وطن:حول نادي جنين، مساء اليوم السبت، تخلفه أمام نادي العيسوية لفوز مثير بثلاثة أهداف لهدفين في ختام منافسات الأسبوع لدوري الدرجة الأولى، في اللقاء الذي جرى على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.

وحقق نادي جنين أول 3 نقاط له بالدوري بهذا الفوز الخارجي المهم ليشارك اندية الخضر ودوراالصدارة، بينما تجرع الوافد الجديد للدوري العيسوية اولى هزائمه.

وافتتح العيسوية النتيجة مبكرا، ومنحه لاعبه عيسى السويطي هدف التقدم في الدقيقة الـ13من زمن الشوط الأول من كرة فشل حارس نادي جنين ربيع بريك في التصدي لها.

تأخر دخول نادي جنين إلى أجواء المباراة، خاصة في ظل الغياب العديد من لاعبيه الأساسيين، ولكن من أول هجمة حقيقية استطاع الحصول على ركلة جزاء ترجمها اللاعب أحمد الترتير في الشباك معادلا النتيجة.

وكانت الأفضلية خلال هذا الشوط للوافد الجديد نادي العيسوية الذي استطاع احراز الهدف التقدم الثاني في الدقيقة الـ25 بعد دربكة داخل صندوق جزاء نادي جنين لتصل الركة إلى خليل بعيرات الذي سدد الكرة قوية في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق للعيسوية بهدفين لهدف.

واصل لاعبو العيسوية فرض سيطرتهم على اجواء اللقاء خلال مجريات الشوط الثاني، وصنعوا العديد من الفرص الخطيرة لتعزيز تقدمهم لكن تألق الحارس بريك حرمهم من التسجيل بعد تصديه للعديد من الانفراديات والتسديدات.

ونجح نادي جنين في الحصول على ركلة جزاء ثانية بعد لمس الكرة ليد أحد مدافعي العيسوية داخل صندوق الجزاء ترجمها المتخصص ونجم المباراة الترتير في الشباك في الدقيقة الـ79 من زمن اللقاء.

ومنح النجم محمد عمر نادي جنين هدف الفوز الثالث في الدقيقة الـ85 بعد هجمة سريعة انفرد على أثرها بحارس العيسوية ليضع الكرة من فوقه في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز نادي جنين بثلاثة أهداف لهدفين.