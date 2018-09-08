الحكومة تدين اقتطاع واشنطن 20 مليون دولار من الاموال المخصصة لمشافي القدس

رام الله-وطن: ادانت الحكومة الفلسطينية، اقدام الإدارة الاميركية، على اقتطاع 20 مليون دولار من الاموال المخصصة لمشافي القدس العربية المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان اليوم السبت: "إن هذه الخطوة توضح المستوى الذي وصل اليه الانحياز الاميركي برئاسة ترمب للاحتلال الاسرائيلي، وهو لا يتوقف عند حدود الدفاع عنه، بل الى حد القيام بمهامه.

وشدد المتحدث الرسمي، على ان هذه الخطوة تقدم عليها إدارة ترمب مدفوعة بالوهم والخيال تحت عناوين باهتة وبائسة مثل الضغط لإجبار قيادة شعبنا الموافقة على مقايضة الثوابت الوطنية بالأموال، وهذا وهم سخيف تزدريه وتستنكره القيادة ومن خلفها شعبنا العربي الفلسطيني البطل وجماهير امتنا العربية.

وأضاف، بأن منع إدارة ترمب وصول الأموال لتغطية نفقات المشافي في القدس العربية المحتلة والتي تواجه معاناة شديدة تحت الاحتلال، يكشف زيف (العويل) الذي أطلقه ومازال يطلقه ترمب والاحتلال (إطلاقة إنسانية) على مأساة غزة التي أوجدها أصلاً حصار الاحتلال منذ احد عشر عاما.

وجدد المتحدث الرسمي، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية التدخل الجاد لوقف ومنع هذه الاعتداءات والتجاوزات ضد مصالح أبناء شعبنا.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت اقتطاع أكثر من 20 مليون دولار كان الكونغرس الأميركي صادق على تمريرها لمستشفيات القدس المحتلة.