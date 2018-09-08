آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

غزة-وطن: أعلنت وزارة الداخلية أن السفر يوم غدٍ الأحد، سيكون للحافلات السابعة والثامنة والتاسعة من كشف 27 أغسطس الماضي.

ونوهت إلى أن المسافرين المسجلة أسماؤهم في الحافلات السابقة عليهم التواجد الساعة السادسة صباحًا في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس، وضرورة اصطحاب أمتعتهم للسفر معهم، مشددةً على ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.

كما أشارت إلى ضرورة "حجة عدم ممانعة "من الآباء أو وكلائهم"، الخاص بسفر الأبناء المرفقين مع أمهاتهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.