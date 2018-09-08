طوباس يخطف الفوز من العبيدية في دوري الأولى

بيت لحم- وطن: خطف نادي طوباس، مساء اليوم السبت، فوزا صعبا جاء في الوقت بدل الضائع من أصحاب الأرض شباب العبيدية بهدفين لواحد، في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد الخضر في اطار الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

جاء الشوط الأول ضعيفا من الفريقين، ومال للفتور لفه كرات مقطوعة وعشوائية وفقدان التركيز، واركن الحارسان للراحة دون تهديد يذكر.

وكانت الفرصة الأخطر خلال الشوط في الدقيقة الـ44 عندما أرسلت كرة طويلة من مهند زواهرة، تهيأت أمام معتصم العيساوي ومن داخل الصندوق سددها زاحفة على أمسكها حارس طوباس أنس عامودي على دفعتين، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

أمسك نادي العبيدية منذ بداية الشوط الثاني بزمام الأمور مندفعا للهجوم، وتصويبة من داخل منطقة الجزاء من قبل معتصم العيساوي استقرت بين أحضان الحارس عامودي.

أفضلية للعبيدية لكن خطورة في الكرت المرتدة من قبل طوباس بسبب الاندفاع الهجومي لأصحاب الأرض رافقها أخطاء دفاعية قاتلة، وفي الدقيقة الـ 52 خطأ دفاعي للعبيدية كاد أن يكلفه هدفا، عندما فشل مراد العيساوي في التعامل مع الكرة خطفها عبد الله أبو محسن وامام المرمى سددها صدها الحارس ثم ابعدها المدافعين.

وعلى عكس المجريات، نجح نادي طوباس في الدقيقة الـ 62 من التقدم بالنتيجة عن طريق حسن برهوش عندما نفذ ضربة ثابته مباشرة، اسكنها في المقص العلوي لزاوية المرمى اليمنى، طوباس بقي خطيرا عبر اعتماده على الكرات المرتدة في ظل بعض الهفوات الدفاعية.

ومنح حكم اللقاء في الدقيقة الـ 77 ضربة جزاء للعبيدية بعد أن لمس أحد لاعبي طوباس الكرة بيده، انبرى لها بهاء الدين ربايعة وترجمها في الشباك.

مع الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وعندما كان العبيدية يبحث عن هدفه الثاني، ومن هجمة منظمة لطوباس وصلت الكرة الى حدود الصندوق من البديل جميل ناصيف الى اللاعب احمد تيسير الذي سددها زاحفة الى داخل الشباك وهدف الفوز والنقاط الثلاثة .

حكم المباراة: للساحة يزيد أبو عرقوب، وساعده مـأمون الدراويش، وخلدون أبو قبيطة، ومحمد عمار رابعا، ومقيم حكام عبد الرؤوف أبو سنينة، ومراقب المباراة فادي اللحام.