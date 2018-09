ترامب يدعو "آبل" لتصنيع أجهزتها في الولايات المتحدة بدلا من الصين

وطن: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، مجموعة "آبل" إلى تصنيع أجهزتها في الولايات المتحدة بدلا من الصين، لأن من شأن ذلك أن يجنبها تداعيات الحرب التجارية الدائرة مع بكين.

وشدد ترامب عبر تويتر على أن "أسعار (منتجات) آبل قد ترتفع بسبب الرسوم الضخمة التي قد نفرضها على الصين". وكان ترامب هدد، الجمعة، بفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات من الصين التي يتهمها بممارسات تجارية غير مشروعة.

وتابع الرئيس الأمريكي "لكن الحل سهل"، مقترحا على المجموعة الأمريكية ومقرها كاليفورنيا تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة بدلا من الصين. والبدء ببناء مصانع جديدة اعتبارا من اليوم.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA