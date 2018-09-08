"بيتسيلم" تدعو الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل منع هدم الخان الأحمر

وطن-وكالات: دعت منظمة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية الاتحاد الأوروبي، إلى العمل بصورة مستعجلة وملحة، من أجل منع هدم قرية خان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وكانت محكمة الاحتلال العليا رفضت قبل عدة أيام الالتماسات الفلسطينية ضد إخلاء القرية، وأمرت باخلائها تمهيداً لهدمها .

وقالت المؤسسة في رسالة بعثت بها إلى منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، أنها حذرت "إسرائيل" في الماضي من تبعات هدم القرية، وفق ما أفادت الإذاعة العبرية العامة.

وأضاف أنه يتعين في هذه المرحلة ذكر هذه العواقب بصراحة إذا كان الاتحاد الأوروبي ينوي بجدية دفع سياسته إلى الأمام.

وأكدت مؤسسة بيتسيلم في رسالتها أن تسلسل الأحداث في الخان الأحمر، سيحدد مصير تجمعات سكانية فلسطينية في أنحاء الضفة الغربية.