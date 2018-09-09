أجواء صيفية لطيفة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً ولطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة، الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاربعاء، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.