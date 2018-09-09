كيف تمنع "غوغل" من تتبع موقعك الجغرافي؟

وطن: أكد تقرير لوكالة "أسوشيتد بريس" الأمريكية مؤخرًا أن العديد من خدمات غوغل على أجهزة أندرويد وآيفون تُخزن بيانات موقعك حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع الجغرافي باستخدام إعدادات الخصوصية الموجودة بهذه الأجهزة.

تكون غوغل صريحة حول طلب الإذن لاستخدام معلومات موقعك على سبيل المثال سيذكرك تطبيق مثل خرائط جوجل بالسماح بالوصول إلى الموقع إذا كنت تستخدمه للتنقل، وإذا وافقت على السماح له سيقوم بتسجيل موقعك على مدار الوقت وستعرض خرائط جوجل هذا السجل لك في مخطط زمني timeline يرسم حركاتك اليومية، وحتى مع إيقاف سجل المواقع مؤقتًا، تعمل بعض تطبيقات جوجل تلقائيًا على تخزين بيانات الموقع التي زرتها دون طلب ذلك كل ما هنالك أنه سيتم إخفاء تاريخ زيارة الموقع من المخطط الزمني فقط.

تؤثر مشكلة الخصوصية على ما يقرب من ملياري مستخدم للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، ومئات الملايين من مستخدمي هواتف آيفون على مستوى العالم الذين يعتمدون على جوجل في الخرائط أو البحث.

كيف تمنع غوغل من تتبعك نهائيًا؟

•يمكنك التوجه إلى لوحة التحكم في الأنشطة Activity controls dashboard.

•في قسم أنشطة الويب والتطبيق Web & App Activity ستجد زر تمرير مفعل، قم بإيقافه.

•ستظهر لك شاشة منبثقة بها تحذير يقول قد يؤدي الإيقاف المؤقت لنشاط التطبيق والويب إلى تقييد أو تعطيل المزيد من الخبرات المخصصة عبر خدمات جوجل، فعلى سبيل المثال قد تتوقف عن رؤية نتائج بحث أو توصيات أكثر صلة بالأماكن التي تهمك.

•اضغط على خيار إيقاف مؤقت Pause في أسفل اليمين للتأكيد.

لإيقاف سجل المواقع اتبع هذه الخطوات:

•يمكنك التوجه إلى لوحة التحكم في الأنشطة Activity controls dashboard.

•في قسم سجلّ المواقع Location History ستجد زر تمرير مفعل، قم بإيقافه.

ستظهر لك شاشة منبثقة بها تحذير اضغط على خيار إيقاف مؤقت Pause في أسفل اليمين للتأكيد.

إذا كنت تريد حذف المواقع التي زرتها من المخطط الزمني Timeline لجوجل اتبع الخطوات التالية:

•من خلال قسم سجلّ المواقع Location History.

•اضغط على خيار إدارة النشاط Manage activity.

•سيظهر لك المخطط الزمني لكل الأماكن التي زرتها في أسفل الشاشة ستجد كل التفاصيل كما هو واضح في الصورة التالية.

بالضغط على رمز سلة المهملات الموجود في في أسفل اليمين ستقوم بحذف سجل المواقع كله.

إذا كنت تريد حذف أماكن معينة زرتها:

•حدد التاريخ اليوم الذي تريد حذف الأماكن التي زرتها فيه ستظهر كل التفاصيل على الخريطة وفي الجانب الأيمن.

•لحذف هذا المكان من السجل يمكنك الضغط على رمز سلة المهملات الظاهر بجوار اسم الموقع.