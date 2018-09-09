وزير زراعة الاحتلال والعشرات من المستوطنين يقتحمون الاقصى

رام الله- وطن: تشهد باحات المسجد الأقصى منذ ساعات فجر اليوم الاحد، حالة من الاحتقان والتوتر تزامناً مع تهديدات من المستوطنين لاقتحامات واسعة لها، وسط تواجد مكثف من قبل المرابطين والشبان للتصدي للاقتحامات.

واقتحم وزير زراعة الاحتلال اوري ارئيل و150 مستوطنا المسجد الاقصى صباح اليوم.

وكانن ما تسمى بـمنظمة "طلاب لأجل الهيكل" دعت المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، خلال رأس السنة العبرية في شهر أيلول .

ونشرت هذه المنظمة دعواتها وإعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأحياء الاستيطانية .

وجاء في بعض أوراق الصقتها هذه الجماعة دعوة للتوجه لاقتحام الأقصى خلال عيد رأس السنة بدل السفر للخارج لقضاء الإجازة.

يتبع..