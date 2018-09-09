استطلاع لوطن: 65% يثقون بالقضاء العشائري بسبب ضعف الثقة بالقضاء النظامي

رام الله- وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن غالبية المستطلعة ارائهم يثقون بالقضاء العشائري في فلسطين بسبب ضعف القضاء النظامي وضعف السلطة والقضاء النظامي .

وطرحت وطن على جمهور قرائها عبر موقعها الإلكتروني السؤال التالي: لماذا تعتقد ان القضاء العشائري في فلسطين اقوى من القضاء النظامي؟

ورأى (65%) من المصوتين على السؤال أن "ضعف السلطة القضائية والقضاء النظامي وعدم ثقة الناس به" هو سبب قوة القضاء العشائري، بينما كان رأي (27%) من المصوتين ان ذلك بسبب "قدرة القضاء العشائري على حل الخلافات بسرعة"، في حين اعتقد (8%) بأنه "اكثر عدلا".

وشهدت الضفة الغربية في الاسابيع الماضية عدة حوادث قتل مفجعة، تم حلها بواسطة العطوات والقضاء العشائري، كان ابرزها مقتل زوج وزوجته من محافظة الخليل، بإطلاق نار عليهما من قبل مجهولين في شقة سكنية ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وانتهت عطوة منفذ جريمة يعبد بالعفو عن القاتل، والتي جرت في بلدة دير سامت بالخليل.