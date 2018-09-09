3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال أحدهم محكوم بالسجن المؤبد وهم:

الأسير نسيم راشد عبد الودود الزعتري من مدينة القدس محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال .

الأسير فراس محمد أحمد جعارة (41 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 25 عامًا بعد اعتقاله عام 2002 ، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال .

والأسير ياسر محمود سالم سالم "درعاوي" (42 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن 12 عامًا، ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.