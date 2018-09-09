الصحة تحذر من استخدام مستحضرات لتخفيف الوزن

رام الله- وطن: حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها المواطنين، من استخدام مستحضرات لتنحيف الوزن من أنواع " Mxlean ,slimlean ,7slim ,7slime extra slime xtreme slimxtreme gold "

وأضافت الوزارة أن بعض الصفحات والمواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج لها على انها تحتوي على مواد طبيعية .

بينما تبين بعد الفحص المخبري احتوائها على مادة " sibutramine " التي تم منع تداولها عالمياً ومحلياً، وممكن أن تسبب الوفاة لمستخدميها.

وأضافت الوزارة أنه وبناءاً على ما تقدم وحيث أن المستحضر المذكور غير مسجل في وزارة الصحة الفلسطينية وغير مسموح تداولها في فلسطين

وتابعت الوزارة أنها تعود وتؤكد بضرورة التعميم على مدراء الوزارة للايعاز بما يلزم للتأكد من خلو الأسواق من هذه المستحضرات، ومصادرتها إن وجدت وتحذير الجمهور الفلسطيني من استخدامها.