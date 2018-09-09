مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في سلوان وسط مواجهات

القدس- وطن: مارس عدد من المستوطنين، الليلة الماضية، وبدعم وإسناد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، عربداتهم واعتداءاتهم على المواطنين، وممتلكاتهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى؛ وذلك عشية الاحتفالات اليهودية، بما يسمى عيد "رأس السنة" العبرية.

وقال شهود عيان، إن حي بطن الهوى ببلدة سلوان شهد الليلة الماضية اعتداءات غير مسبوقة على المواطنين، وممتلكاتهم، شملت تحطيم زجاج مركبات المواطنين المركونة في المنطقة، وإلقاء الحجارة على منازل المواطنين.

وفي وقت لاحق، انضمت قوات الاحتلال للمستوطنين وشرعت بإطلاق قنابل صوتية حارقة، وقنابل غاز سامة، وأعيرة نارية، وحاول السكان التصدي لهم ولعربداتهم في مواجهات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.